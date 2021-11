Cambuur wint fan Utrecht yn ûntsierde wedstriid

De wedstriid waard yn de begjinfaze twa kear stillein. De earste kear om't fan bûten it stadion fjoerwurk op it fjild smiten waard, in pear minuten letter bruts in groep minsken it stadion yn. Sy stienen achter de goal en op it fjild mei fjoerwurk.

Doe't it duel ienkear op gong kaam, wienen de twa ploegen behoarlik oan elkoar weage. Nei in pear wat lytsere kânskes iepene spits Roberts Uldrikis de skoare yn de 24e minút. Jamie Jacobs wie yn it strafskopgebiet earder by de bal as Othmane Boussaid. Hy lei werom op de Letske spits en dy koe fan tichtby binnen sjitte.