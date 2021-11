Plysje bekûgele mei fjoerwurk yn Ljouwert, trije oanhâldingen

Bûten it stadion stie in grutte groep minsken. Op bylden is te sjen dat der fjoerwurk smiten is nei plysje en dat konteners yn 'e brân stutsen binne. Der binne ek strjitstiennen nei ME-buskes smiten. De Coopmansstrjitte is fanwegen de ûngeregeldheden ôfsletten. Boppe Ljouwert hâldt in helikopter fan de plysje de situaasje yn de gaten.

Boargemaster Buma fan Ljouwert hat in needbefel ôfkundige foar it gebiet by it Cambuurstadion. Hy seit dat der ferskate minsken oanholden binne. Hoefolle krekt, dat seit er net.