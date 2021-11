Ald-offisier Oebele Brouwer oer rellen: "Deadlik foar mienskip"

Brouwer die syn útspraken yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries. Brouwer, dy't earder by it Iepenbier Ministearje wurke, tinkt dat de measten freed kamen om te donderjeien en net om te protestearjen.

"Dan binne jo in grut gefaar foar de iepenbiere oarder", tinkt de partijleaze boargemaster. "As groepen sa de rellen opsykje, dan is dat deadlik foar ús mienskip. Dat fjoerwurk, dêr't bygelyks mei smiten waard, dat binne suver bommen en dan lykje de konfrontaasjes hast op oarloch."