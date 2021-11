Winst wie wichtich foar Hearrenfean: "Last van onze schouders"

Dat barde ek mei in man minder op it fjild. Safier wie it kaam, trochdat Anthony Musaba al binnen tweintich minuten syn twadde giele kaart pakte. Jansen moat de bylden noch werom sjen, mar leaut net dat beide kaarten terjochte wienen. "Bij de eerste kaart speelde hij volgens mij de bal. De tweede geel had misschien gekund, maar rood was het niet."

Dochs pakte de reade kaart net sa min út foar Hearrenfean, want it fuotbaljen waard der better fan. "Ik wil niet zeggen dat het ons heeft geholpen", seit Nick Bakker. "Maar er komt wel een soort spirit in de ploeg. Je kunt dan vrijuit voetballen en dat ging wel aardich."

Enerzjy troch rêdingen

Wat ek meiholp wie dat Xavier Mous yn foarm wie. "We doen het met z'n allen", seit de doelman, "maar ik probeer met reddingen wel belangrijk te zijn natuurlijk. En ik pakte een goede bal op een belangrijk moment. Daar was ik zelf natuurlijk ook heel blij mee, ik hoop op zo'n moment dat het team er extra energie van krijgt."