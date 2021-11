sc Hearrenfean toant fearkrêft en wint wer ris

Santich minuten lang stie Hearrenfean mei tsien man op it fjild, nei't Anthony Musaba syn twadde giele kaart pakte. Dêrfoar ûntsnapte Hearrenfean alris oan in efterstân, nei't Willem II yn ien oanfal de latte en de peal rekke.

Nei't Hearrenfean mei in man minder kaam te stean, hie Willem II wol it bettere fan it spul, mar sûnder ta in soad grutte kânsen te kommen. Doelman Xavier Mous moast yn aksje komme by in ôfstânsskot fan Godfried Roemeratoe, mar krige it fierder net hiel drok.