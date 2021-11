Wüst wint sulver op 1.500 meter, Friezinnen op 500 meter bûten medaljes

Wüst notearre in tiid fan 1.56,25. Dêrmei wie se in goede heale sekonde stadiger as Takagi. Foarige wike einige Wüst noch krekt njonken it poadium as fjirde.

It brûns gong yn Stavanger nei Ayano Sato, ek út Japan. Se wie seis hûndertsen fan in sekonde rapper as Antoinette de Jong, dy't dêrmei fjirde waard. De slotronde fan de Rottumse wie sterk, mar se hie dêrfoar krekt wat te folle ferlern.

Marijke Groenewoud ried yn de B-groep nei it sânde plak, yn in tiid fan 1.59,85.