Hûndert prosint skoare foar Schulting, De Laat wis fan Olympyske Spelen

Oppermachtich op 1.000 meter

Lykas sneon op de 1.500 en de 500 meter wie Schulting snein ek oppermachtich op de 1.000 meter yn it Hongaarske Debrecen. Yn de finale makke benammen de Kanadese Courtney Sarault it Schulting noch lestich, mar de Friezinne slagge deryn om de oanfallen fan Sarault te parearjen.

It is de fjirde kear dat Schulting yn in shorttrackwykein de hûndert prosint skoare hellet. Earder prestearre se dat twa kear op in EK en ien kear op in WK. No dus foar it earst op in wrâldbekerwedstriid.