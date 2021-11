Potmarge yn Buro de Vries: It ferhaal fan it ferdronken jonkje Shawn

Njonken it fertriet oer it ferlies fan Shawn fine de âlden it benammen hiel slim dat se net witte wat der no presys bard is. Se bliuwe mei in soad fragen omrinnen. Shawn wie neffens Gregory net allinnich, mar der is troch oare bern hielendal neat sein.

Neffens harren wie Shawn allinnich, mar dat leaut de heit net. Neffens him wiene se mei mear bern oan it boartsjen mei in bal, is dy op ien of oare wize yn it wetter rekke en dat Shawn dy bal pakke woe en dat it doe misgie. De bal waard ek yn it wetter fûn.

De plysje hat der neffens Gregory ek net fierder ûndersyk nei dien. Dêroer is er noch altyd teloarsteld en boas. Hy begrypt net dat der net better ûndersyk dien is. Dat is sa wichtich foar him en de famylje: "Niet om mensen wat kwalijk te nemen, maar om het af te sluiten. We hebben het niet kunnen afsluiten."