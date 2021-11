Coronanaijs 21 novimber: Strangere besikersregels Hof en Hiem | 'Supporters' negearje maatregels

Yn ferbân mei de coronamaatregels meie der gjin taskôgers by sportwedstriden wêze. Dat jildt ek foar it betelle fuotbal. Sneontejûn mislearre dat op guon plakken dochs. By Heracles - Fortuna Sittard kamen der dochs minsken it stadion yn. Ek by AZ - NEC wie dat it gefal. Guon minsken mei in masker foar kamen dêr sels op it fjild.

De wedstriden waarden in skoftsje stillein. Doe't de minsken út it stadion wienen, gongen se wer fierder.