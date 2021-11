Coronanaijs 21 novimber: Strangere besikersregels Hof en Hiem | Bruls warskôget foar lockdown

Minsken dy't yn 1936 of earder berne binne, kinne no ek telefoanysk in ôfspraak meitsje foar in boosterprik. Oant no ta wie it sa dat sy earst in útnûgingsbrief krije moasten. Dy eask ferfalt no dus. In ôfspraak meitsje kin op it nûmer 0800-7070 tusken 8.00 en 20.00 oere.