Minne kommunikaasje Sierra Leöane bringt Issa Kallon yn Italië

Yn oktober spile Kallon syn earste wedstriid foar it Afrikaanske lân, in oefenduel mei Marokko. Dat wie syn debút, nei't er eardere útnûgings alris njonken him dellein hie.

No waard er wer oproppen foar in wedstriid tsjin de eilannegroep Komoren, mar wie er der net by. "Er was een beetje gedoe met het opsturen van de tickets", fertelt Kallon. "Dat duurde heel erg lang. Ik had maandag nog niks binnen. Op mijn vraag waarom niet kreeg ik een onduidelijk antwoord en toen heb ik besloten om niet te gaan."

Minne kommunikaasje

"Ik vond de communicatie gewoon niet goed en daarom ben ik niet gegaan. Communicatie is daar vaker niet goed. Ze zijn wel eens wat laks", leit er út.