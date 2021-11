Flyers meitsje it spannend, mar ferlieze opnij fan Herentals

De Flyers kamen al fluch op efterstân: Brennan Feasey makke mei in heech skot 0-1. Nei in moaie oanfal makke Lars Den Edel lyk, mar noch gjin minút letter hienen de Belgen alwer werom: Feasey makke 1-2 mei in moai skot.

Trije tsjingoals yn earste perioade

Efkes letter makke Feasey syn hattrick kompleet: 1-3. Krekt foar de ein fan de earste perioade die Jasper Nordemann lykwols noch wol wat werom (2-3).

De twadde perioade ferrûn minder spektakulêr. Mei noch fiif minuten yn de perioade makke Rikku Pitkänen út in power-playsituaasje lyk: 3-3. Herentals pakte sân tellen foar de ein fan de twadde perioade de foarsprong lykwols werom fia Mitch Morgan.

Flater beslikket wedstriid

Oan it begjin fan de tredde perioade like Herentals de wedstriid te beslikjen. Feasey skeat hurd, Martijn Oosterwijk like dizze ynset keare te kinnen, mar de puck gie dochs ûnder him troch: 3-5.

Nei in power-play makke Nick Verschuren sels 3-6. Flyers die noch wol wat werom fia Roope Nikkilä, mar efkes letter wie alle hoop alwer ferdwun troch it fyfde doelpunt fan Feasey yn dizze wedstriid: 4-7.

De Flyers brochten in ekstra fjildspiler yn en mei noch in heale minút op de klok waard it noch wol 5-7 troch Den Edel. Efkes letter waard it hielendal spannend. It waard 6-7 fia Nikkilä en doe wienen der noch 10 sekonden te spyljen. De lykmakker kaam lykwols net mear.