Plysje warskôget foar telefoanyske oplichting: "Moatte jo in gleske wetter ha?"

Neffens Sietzema giet it soms om tûzenen euro's en binne in soad âlderen, mar ek hieltyd mear jonge minsken slachtoffer fan dit soarte fan oplichting. Oplichters gean hieltyd fierder en krije ek mear mooglikheden. Sa kinne se bygelyks de namme fan de bank op it telefoanskermke sjen litte.

Sietzema: "De kriminelen hâlde ek langere petearen en binne hiel gefoelich foar wat der bart. Dan sizze se, ik hear dat jo skrokken binne, moatte jo net efkes in gleske wetter ha?"

Druk

De wykagint seit dat de kriminelen te werkennen binne oan it feit dat se flink druk op de tsjettel sette. "Se dogge harren bygelyks foar as de plysje en sizze: as jo in boete foar fiif oere betelje, dan wurde jo moarn net fan hûs ophelle."

Slachtoffers kinne harren melde by de plysje foar oanjefte. Sietzema advisearret ek om de bank yn te ljochtsjen, sadat dy maatregels nimme kin.