Minne earste helte wurdt LDODK net fataal: 21-24 winst op KCC

LDODK begûn motivearre oan de twadde helte. Yn it skoft waard de taktyk oanpast. Marjolijn Kroon waard yn it oare fak pleatst op it plak fan Rixt Bouma en Esmee van Veen kaam op it plak fan Kroon yn it oare fak. Dat levere resultaat op. Nei in lytse acht minuten wie it troch goals fan Ran Faber en Marjolijn Kroon alwer lyk: 15-15. Julian Frieswijk sette De Gordyksters mei twa fraaie treffers wer op foarsprong, mar KCC koe wer oanheakje.

Oant 20-20 gie it lykop, mar doe sloech LDODK fia Marjolijn Kroon in gatsje (20-23). Dat kaam KCC net mear te boppe. Einstân: 21-24.

Oare coach

De nije haadtrainer fan LDODK, Dico Dik, ûntbruts as coach by dizze wedstriid. Hy is oan it opbetterjen fan in eachoperaasje en waard ferfongen troch assistint-trainer Robert Luttik.