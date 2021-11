Fryske riders misse poadium by maraton Hoorn

Yn ôfwêzigens fan favoriten Irene Schouten en Marijke Groenewoud, dy't yn Stavanger binne foar de wrâldbekers, leine der kânsen foar oare riders.

In groepke fan seis rydsters seagen dy kânsen ek en giene der al betiid fantroch. Se hiene in foarsprong fan dik in heale ronde, doe't Lisa van der Geest en Loesanne van der Geest der fan troch giene.

Suskes op kop

Harren ploegen setten alles op alles en lieten harren rydsters weromsakje nei de koprinners. Ek Merel Bosma fan It Hearrenfean ried sa in tal rondes op kop en mei har help pakte de groep in ronde op it peloton.

De suskes Van der Geest mochten yn de einsprint útmeitsje wa't de winst pakte. Dat waard Lisa, dy't har jongere suske krekt te rap ôf wie. Elisa Dul waard tredde.

De Friezen bedarren krekt neist it poadium: Bianca Bakker waard fjirde, Lisanne Buurman fiifde, Aggie Walsma sechde en Jade van der Molen sânde.