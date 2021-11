HEA! Lampen oan 'e kant foar in frou

Wouter Holtewes fan Eanjum ferfeelt him gjin dei. Alle dagen binne der wol putsjes yn en om 'e hûs hinne. Binnen hat er allegear âlde lampen. "It begûn mei trije, mar no binne it der sa'n hûndert." It bringt him wat sfear en waarmte yn de kâlde moannen. "Ik bin ek mar allinnich." Foar de leafde stiet Wouter noch altyd iepen en hy hat der ek wol wat foar oer. "As der in geskikte frou is, dan gean de lampen nei de garaazje."