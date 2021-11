Bûtenpost sechsde nei lytse oerwinning op Swift

Bûtenpost hie it dreech yn de begjinfaze. De earste kânsen wiene foar Swift, mar de ferdigening fan de Blaukes koe stânhâlde. Healwei de earste helte kaam Bûtenpost wat better yn de wedstriid.

Van der Meulen rêdt Bûtenpost

Nei 36 minuten ûnderskiede doelman Kevin van der Meulen him doe't er in grutte kâns fan Swift út de goal hâlde koe. Sadwaande wie it 0-0 by it skoft.