Grouster restaurant mei gjin ljochtletters op dak ha fan gemeente

Santema wol de namme fan syn saak boppe-op it dak pleatse litte, sadat dizze fan de sneldyk ôf te sjen is. Dêrfoar hat hy in plan yntsjinne foar ljochtletters fan 80 cm heech. De gemeente wol dit net. Neffens de wolstânskommisje Hûs en Hiem is it ljochtfersmoarging fan it lânskip.

Neffens Santema binne de ljochtletters lykwols nedich om klanten te lûken. "Wy binne net sichtber fan de sneldyk ôf. Dat ferkear, der komme deis sa'n 50.000 auto's lâns, dêr wolle we dochs wat klanten fan sjen te krijen."

"Dy ha we ek wol nedich yn it restaurant, want no is it gewoan it âld stasjon. Fan binnen is it hartstikke moai, mar fan bûten kinst net sjen dat der in restaurant yn sit."

Fernuvering

It fernuveret Santema bot dat hy gjin tastimming krijt foar it pleatsen fan de ljochtletters op it dak, om't der oan de oare kant fan 'e dyk grutte gebouwen mei ljocht stean. "Dêr mei it wol en dat is noch folle heger ek. Ik tink dan ek dat de adviseur 'ruimtelijke kwaliteit' der hielendal net west hat om even te sjen."