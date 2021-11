Omrop TIP: De ûntdekking fan Fryslân yn FryslânDOK

Yn De ûntdekking fan Fryslân krije de ynwenners fan Fryslân fan no yn in enkête de fraach hoe't sy har identiteit persoanlik ûnderfine. En oft se wat fiele fan in mienskiplike Fryske identiteit, yn of bûten de provinsje, yn in globalisearjende maatskippij. Ek de aaklike raffelrântsjes komme oan 'e oarder. Fiele minsken har wolris bûtensletten, of slute sy sels oaren bûten?

Podcast Wy & Dy

De jonge histoarikus Hielke van Duuren ynterviewt minsken dy't in spesjale bân mei Fryslân hawwe. Dy petearen wurde ek útstjoerd as de podcast Wy & Dy by de searje FryslânDOK, ferhalen fan it flakke lân.