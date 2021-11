Klaas Agricola oer amtlike skieding: "Wy koenen net slachfeardich operearje"

"Us ried is no wer oan set", seit Agricola. "Dy sil beslute wat Dantumadiel no dwaan giet." Hy seit dat in referindum dúdlikheid jaan kinne soe oer de takomst fan Dantumadiel.

Nije amtners

Dantumadiel sil as selsstannige gemeente yn alle gefallen wer nije amtners sykje moatte. "De eardere amtners, 150 man, dy sitte no by Noardeast-Fryslân, dus dêr moatte we nei sjen hoe't we dat dwaan sille."

De partijleaze boargemaster makket him der lykwols net al te drok om. "Der binne genôch gemeenten dêr't de amtlike gearwurking ek ûntflechte is, en dy binne dêr ek flot útkommen."