Van Dissel posityf oer coronapil | Fjoerwurkferbod âld en nij

Jaap van Dissel, direkteur fan it RIVM, tinkt dat der nei dizze winterperioade gjin strange maatregels wer nedich wêze sille. Dat seit er tsjin NU.nl. Hy is posityf oer de coronapil, en tinkt dat it geunstich wêze kin as it breed ynset wurdt.

Sa'n pil moat earnstige klachten foarkomme, as er gau nei de earste symptomen nommen wurdt. De pil soe foaral bedoeld wêze foar minsken dy't bot siik wurde kinne fan in coronabesmetting.