Coronanijs 20 novimber: 21.873 nije coronabesmettingen | Sportklups stjoere wedstriden út

De yntocht fan Sinteklaas; guon doarpen en stêden fûnen it wol ferantwurde, oaren net. Sa hie der hjoed in yntocht yn Lippenhuzen wêze sillen, mar troch de hege besmettingssifers yn it doarp koe dat net trochgean. Yn Haskerhorne gie it Sint Feest troch corona ek net troch, mar hjoed hat Sinteklaas dochs noch op besite west yn it doarp. Hy ried yn 'e koets by alle huzen del riden.