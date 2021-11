Puzelboek yn it Frysk meitsje wie puzel op himsels

Se mei graach puzelje. "Benammen as ik wat langer achterelkoar frij ha. Onze Taal hat moaie boekjes bygelyks. Dy puzels kinst allinnich oplosse mei kennis fan de taal."

It hat De Jong ynspirearre. "Ik tocht: hoe aardich soe it wêze as je dit ek yn it Frysk hienen? No, dat koe ik moai dwaan yn coronatiid. Ik ha der in bytsje in hobbyprojektsje fan makke."

It wie in hiel kreatyf proses, omskriuwt De Jong. "Ik ha in Word-bestân iepene en fan alles betocht. Dêr hie ik dan faak it Frysk hânwurdboek by. Dan kinst bygelyks sykje op wurden dy't einigje op -sk. Ik neam mar wat. Sa hie ik wat helpmiddels derby."

Puzel op himsels

Puzels lykas kryptogrammen hearre net ta De Jong har favoriten, dus dy steane ek net yn it Lyts Frysk Puzelboek. Wat dan wol? "Wudoku's bygelyks. Dat binne eins sudoku's, mar dan mei letters. Dan moatst wurden fan njoggen letters foarmje, mar wol njoggen ferskate letters. Om dy te meitsjen, ha ik ek yn it wurdboek oan it sykjen west nei wurden mei njoggen ferskate letters. Isogrammen binne dat." It meitsjen fan de puzels wie dus eins in puzel op himsels.