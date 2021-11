Q&A: "LDODK wol nei de top fan de Kuorbal League"

Wat hast sels mei kuorbal?

"Sels ha ik fan myn achtste jier ôf kuorballe by de Flamingo's út Bûtenpost. As junior ha ik yn it Fryske team spile en yn de noardlike seleksje. Doe't ik op myn 18de nei It Hearrenfean ferhûze, fanwegen myn CIOS-oplieding, bin ik lid wurden fan Blauw Wit (H). Tsjintwurdich hjit dat KV Heerenveen. Mei dy ploech ha ik yn 'e oergongsklasse spile, dat wie doe it ien-nei heechtse nivo."

"Op it CIOS ha ik ûnder lieding fan âld-bûnscoach Harry Dassen myn kuorbaltrainersdiploma helle. Doe't ik op myn 29ste sportferslachjouwer by Omrop Fryslân waard, ha ik myn kuorbalkarriêre ôfboud by it midweekteam fan de Flamingo's."

Ta beslút, wat is sa moai oan kuorbal?

"Kuorbal is in attraktive sport, dêr't manlju en froulju mei-inoar op lykweardich nivo prestearje kinne. Je moatte sawol oanfalle as ferdigenje kinne, om't je hieltyd nei twa doelpunten fan fak en funksje wikselje moatte. It spultsje bestiet út in oanfalsfak en in ferdigeningsfak. De toppers binne dan ek tige allround atleten."

"It is in net-olympyske sport mei de A-status fan NOC*NSF en fanwegen it mingde karakter stiet sealkuorbal op de nominaasje om olympysk te wurden."

"Neist Nederlân en België is de sport yn Taiwan, Sina en Ruslân dwaande mei in geweldige ûntwikkeling. Ek Dútslân en Ingelân meitsje in opmars. Sealkuorbal is in flugge sport mei in soad aksje en yn Nederlân heart kuorbal by de meast besochte sealsporten kwa takôgers-oantallen, lanlik sjoen."

"Yn sportsintum Kortezwaag kinne maksimaal 1.400 taskôgers. De hal hat yn it ferline al meardere kearen stiif útferkocht west, dus dat seit wol genôch oer de populariteit. Se sjogge no sels nei mooglikheden foar in nije, gruttere akkommodaasje."