Sûnder topskoarer en publyk boekt Aris tredde oerwinning op rige

Van Sliedregt koe gjin berop dwaan op Ar'mond Davis, dy't mei gemiddeld 15,1 punten de wedstriid topskoarer is by de Ljouwerters. Dat like Aris oan it begjin fan de wedstriid op te brekken. De Ljouwerters kamen mar ta fyftjin punten yn it earste kwart en seagen tsjin in efterstân fan seis punten oan.

Dat ferskil waard healwei it twadde kwart noch wat grutter en Den Haag pakte in maksimale foarsprong fan tsien punten. Dêrnei begûn it stadichoan te draaien by Aris. Benammen Ryan Logan fûn de basket gauris. De stân by it skoft wie 35-37.

Run fan 21 punten

Yn it tredde kwart bleaunen de twa ploegen earst noch behoarlik yn lykwicht, mar oan de ein rûn Aris út rap út nei in flinke foarsprong. Fan 52-53 gong it nei 67-53: fyftjin punten op rige foar de Ljouwerters. Dêr kamen oan it begjin fan it fjirde kwart nochris seis punten by.

De wedstriid wie doe spile. De maksimale foarsprong fan Aris wie 24 punten. Van Sliedregt wist dat de oerwinning binnen wie en koe al syn spilers wat minuten jaan.