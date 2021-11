Trochsneed Friezen prate oer it Frysk: "We moatte der no by wêze"

Dat moat in byld jaan fan wat dy trochsneed Fries, foar safier't dy bestiet, fynt fan de taal en de takomst derfan. "De Fryske taal driget ús no te ûntkommen. Hoe kinne we der no foar soargje dat we it yn gebrûk hâlde", freget Verf him ôf.

En as út al dy gearkomsten bliken docht dat it de Fries hielendal net safolle skele kin? "Dan wurdt it heech tiid dat dat dúdlik wurdt! Mar wy binne dêr net sa somber oer."

No derby wêze

It giet ek om bewustwurding, neffens Verf. "In fisk wit net dat er yn wetter swimt. De measte Friezen dy't alle dagen it Frysk brûke, tinke der ek net oernei hoelang't dat sa bliuwt. Mar we witte dat 80 prosint fan de basisskoallebern hjir Nederlânsk praat mei leeftiidsgenoaten. Dêrom moatte we der no by wêze."