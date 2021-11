Fryske busbedriuwen sjogge krystmerktripkes nei Dútslân as reek ferfleanen

Fan snein ôf sjocht Dútslân Nederlân wer as in saneamd 'heechrisikogebiet', fanwegen it oprinnende tal coronabesmettingen. Wa't nei Dútslân wol moat him op ynternet registrearje. As minsken net in faksinaasje- of werstelbewiis uploade kinne, moatte sy earst in karantêne.