Mooglik ferkearsbegelieding foar kontenerskippen boppe it Waad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) advisearret dat grutte kontenerskippen dy súdlike rûte, dy't it tichtst by de Waadeilannen leit, better net brûke kinne by in noardwesterstoarm. De Twadde Keamer woe sa'n ferbod ek graach ynfiere.

Oanlieding dêrfoar wie de ramp mei it kontenerskip MSC Zoe, dat begjin 2019 mear as trijehûndert konteners ferlear troch problemen mei it minne waar. It ferliezen fan dy konteners soarge foar in gaos yn see en op de strannen.

Undersyksried: kâns op nij ynsidint grut

Neffens in OVV-rapport is de kâns op noch sa'n ynsidint grut, salang't kontenerskippen dy súdlike rûte brûken bliuwe. Frachtskippen kinne ek in mear noardlike rûte nimme.

Earder dizze moanne sei de ûndersyksried noch dat it ministearje mear dwaan kin mei de oanbefellings dy't dien binne. De OVV wiisde der bygelyks op dat der folle fiergeandere maatregels mooglik binne as dat it ministearje seit.