Ferpleechkundigen MCL slachtoffer fan bedrigingen: "Guon binne eangstich"

"Dat is echt gebrek oan respekt", seit ferpleechkundige Henk Holthuis. Hy wurket op ien fan de ferpleechôfdielingen yn it sikehûs. "Sokke ynsidinten kinne gewoan net."

Om him hinne sjocht Holthuis dat de agresje in grutte ympakt hat op de minsken dy't it oerkaam is. "Se fiele har ûnrespektfol behannele. It hat as gefolch dat guon eangstich binne en dat smyt mear syktefersom op." Dat is noait goed, mar de sikehûzen kinne dat no hielendal net goed brûke.

By de ynterne arbotsjinst binne de lêste pear wiken al fyftjin meldingen binnenkaam oer bedrigingen. It giet dan om minsken dy't ferbaal agressyf wurde, om't se in mûlkapke drage moatte of dat se mei te folle minsken op besite binne by in pasjint. It is ek foarkaam dat ferpleechkundigen beflibe binne troch besikers.