Ek yn Stavanger meitsje Fryske reedrydsters noch gjin yndruk

Winneres Brittany Bowe ferbettere har eigen baanrekôr: se ried in tiid fan 1.14,76. Dat wie 0,84 sekonde rapper as de nûmer twa, Miho Takagi út Japan. It brûns wie ek foar in Japanse: Nao Kodaira. It poadium seach der dêrmei itselde út as in wike lyn yn Poalen.

Wüst waard dus njoggende. Har efterstân op Bowe wie 1,97. De oare Friezinne yn de A-groep, Femke Kok, einige as santjinde. Har tiid wie 1.17,75.