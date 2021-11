Ofsletten brêge ferdielt ynwenners Aldeboarn

"As je in pleatslik belang hawwe, dan moatte je nei de minsken harkje. Mar dit is 'eigen belang', want se hearre net nei de minsken. Se dogge wat se sels wolle", seit ien fan de omwenners.

It doarpsbelang is fernuvere dat der no ynienen krityk komt. Neffens harren wie der genôch tiid om beswier te meitsjen.

Lockdown

"Wat ús wol foar de fuotten rûn wie de lockdown. We hiene der noch graach in ledegearkomste oer hân. Dat hat net plakhân", seit Jan de Kam, foarsitter fan it doarpsbelang. "Yn plak dêrfan hawwe we de enkête sa útwreide mooglik gearfette yn in útslach. Dat hawwe we rûnstjoerd by de Boarnsters."

"We hawwe ek noch frege: as jimme noch opmerkings of fragen hawwe, stel se asjebleaft. Dêr is hast neat oant neat útkaam", seit De Kam. "As der ek mar ien of twa fan dat soarte fan opmerkingen op stien hiene, dan hiene we der wat mei dien. Mar dat wie blykber net oan de oarder."

Gemeente feroaret beslút net

De gemeente Hearrenfean jout oan begryp te hawwen foar de tsjinstanners, mar wiist derop dat der ek in soad foarstanners binne. Neffens de gemeente is de leefberens en ferkearsfeiligens yn it doarp fergrutte. Sy sjogge dêrom gjin reden om it beslút te feroarjen.