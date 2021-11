Lekkende stielslakken oanpakt mei nije ynstallaasje njonken de dyk

Dy lekkende stielslakken kinne skealik wêze as it yn it miljeu telâne komt. Der wurdt in ynstallaasje oanlein dy't it wetter by de stielslakken fuortpompt en ôffiert. De dyk moat dêrfoar wol foar in part ticht, ferkear moat by de wurksumheden stadiger ride en kin mar ien rydstrook brûke. De nije oanpak soe foarearst in jier wurkje moatte.