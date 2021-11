Skieppewol fan It Amelân net mear weismiten, mar op 'e nij brûkt

Op it eilân kuierje sa'n 5.000 skiep om. De facht fan dizze skiep kin fan maaie ôf mei spesjale wolmasinen omset wurde sa't it wer brûkt wurde kin. Wat der oerbliuwt, kin as isolaasjemateriaal tsjinje. Op dy wize krije de boeren ek in nette priis foar de wol, sa is de gedachte.

De wolmasinen moatte noch wol yninoar set wurde yn it museum yn Buren. Dêrom duorret it nei alle gedachten noch in healjier foar't de masinen echt yn aksje komme kinne.

Oanmoedigingspriis

Direkteur William Beijaard hat 2028 euro krigen foar it projekt mei de LF2028-priis yn de Waadregio. Dat is in oanmoedigingspriis fan it Iepen Mienskipsfûns fan de provinsje en LF2028. It projekt fan Swartwoude hat earder subsydzje krigen.