Underfining yn 'treasteleaze stadions' komt Cambuur tsjin Utrecht goed fan pas

"Gjin publyk derby is skande", seit De Jong. "We spylje tsjin in ploech út de top fjouwer, dan ha we de tolfde man nedich. Mar ik sjoch it as in útdaging om alles te jaan en noch better ús bêst te dwaan."

Ien foardiel: Cambuur wit wat se kinne yn stadions sûnder publyk. "We ha oardel jier boppe-oan stien en spilen yn treasteleaze stadions, dus benaderje we it profesjoneel."