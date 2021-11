Binne kuorbaltoppers Femke Faber en Erwin Zwart klear foar de Kuorbal League?

Femke Faber is de iennige Fryske kuorballer dy't op dit stuit yn it Nederlânsk team spilet. Ein oktober wûn se mei TeamNL goud op it EK yn Antwerpen, troch België yn de finale te ferslaan yn eigen hûs. Sneontejûn spilet se mei LDODK it earste duel yn de Kuorbal League.