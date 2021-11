CDA wol periodyk rioelwetterkontrôle op drugs yn Ljouwert

It CDA Ljouwert fynt dat der mear bewustwêzen wêze moat fan de wrâld efter drugs. Efter it gebrûk fan in piltsje of lijntsje skûlet in ûnderwrâld fan geweld en yntimidaasje. Dêrneist liedet de produksje fan drugs ta dumpings fan gemysk ôffal yn de natuer, mei gigantyske miljeuskea as gefolch.

It brûken fan drugs is neffens fraksjefoarsitter Sytze Brouwer gjin priveekwestje: troch it brûken hâldst sawol de kriminele wrâld as it skeadzjen fan de natuer yn stân.

Yn kaart bringe

Om grip op de situaasje te krijen wol it CDA it drugsprobleem yn kaart bringe. Dat wolle se dwaan troch periodike kontrôles te dwaan yn it rioelwetter fan de gemeente Ljouwert.