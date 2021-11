Besteande hierders kinne kavels keapje fan camping Leyenspolder

De plannen geane tsjin in trend fan campingeigeners dy't de grûn ferkeapje oan ûnder mear projektûntwikkelers yn. Ut ûndersyk fan Omrop Fryslân is koartlyn dúdlik wurden dat dêrtroch de kommende twa jier hast tûzen fêste seizoensplakken op campings yn it súdwesten fan de provinsje ferdwine.

'In stikje emoasje'

"Myn heit is yn '78 campingbehearder wurden. 16, 17 jier lyn ha ik de camping oernommen. Der sit dus ek in stikje emoasje by. Der binne minsken dy steane hjir al 40, 45 jier", ljochtet Jonkman syn plannen ta.

Jonkman wol op syn minst 60 prosint fan de plakken ferkeapje. Op it stuit is 70 prosint ferkocht. Dochs is net eltsenien tefreden. "Der wie fansels wol ûnrêst. Guon wiene boas om de kavelpriis. Dat hie net hoegd. Sy kinne gewoan hiere bliuwe, mar ik wol wissichheid foar mysels en ek foar de minsken dy't it wol betelje kinne."

De plannen binne ûntwikkele mei de campinggasten sels. Der is in oergongsregeling makke foar minsken dy't har plakje net keapje wolle. De feroaring is mei mooglik makke troch de gemeente De Fryske Marren. Dy hat gewoanwei it rjocht fan earste keap, mar seach dêrfan ôf.