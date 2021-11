Earste boosterprik fan Fryslân set | Lanlik 21.099 coronabesmettingen

It wie dizze wike drok by de teststrjitten fan GGD Fryslân. Der binne 22.573 testen ôfnommen by Friezen, hast 3.800 mear as ferline wike. "Wy rinne 'piepend en krakend' tsjin de grinzen fan it testsysteem oan. Coronatest.nl is oerbelêst, it callcenter is oerbelêst, yn de teststrjitten steane wer rigen", fertelt Margreet de Graaf, direkteur fan GGD Fryslân.