Earste boosterprik fan Fryslân set | Fjoerwurkferbod by âld en nij

Neffens Dianda Veldman fan de Patiëntenfederatie is it 'dramatysk' dat sikehuzen de kritike planbere soarch net altyd mear op tiid útfiere kinne. Dat seit se tsjin it ANP. "Dit is weer een grens die wordt overschreden. De laatste grens is dat ziekenhuizen mensen in doodsnood moeten weigeren."

Dizze planbere soarch moat gewoanwei binnen seis wiken útfierd wurde, mar dat slagget no dus faak net. "Zes weken is normaal gezien al lang als je de diagnose kanker hebt gekregen, want je zit in angst en spanning: ga ik dood? Als het nog langer duurt is dat dramatisch voor mensen", seit Veldman.