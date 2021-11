Coronanijs 19 novimber: 21.099 coronabesmettingen | Soad sport skrast

V.V. Delfstrahuizen hat foarearst oant 24 novimber alle trainingen en wedstriden skrast. It bestjoer fan de fuotbalklup yn Dolsterhuzen fynt it net mear ferantwurde om it trochgean te litten. It beslút is naam 'vanwege de sterk oplopende besmettingen in onze dorpen en binnen de voetbalvereniging.' It bestjoer fan de klup hat mei de KNVB oerlein oer de maatregel.