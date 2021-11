Duorsume Fryske sloep ûntbleate op Masters Expo

Midden yn hal 11 fan it RAI-kompleks stiet de sloep. Op in stander, ûnder de lampen. It giet om de Ds 680 MB, in folslein 3D-printe sloep fan plestik, makke troch Duurzame Sloepen fan Wâldsein.

Se ha de primeur fan de ûntbleating bewarre foar de beurs. Foar Marieke de Boer en Jörgen de Jong is it in dream dy't útkomt. "We ha der hurd oan wurke. Earjuster wie de sloep pas klear en no leit dy hjir", seit Marieke de Boer entûsjast.

Duorsum konsept

It is wol in gok foar it jonge ûndernimmerspear. Se hawwe in konsept dat duorsum is, mar slacht dat oan tusken alle oare djoere en grutte jachten dy't der lizze? "It is net om 'e nocht om hjir te stean en ja, ús boat hjir is ien fan de goedkeapere. Mar wol folslein duorsum. De measten kinne him nei alle gedachten sa ôfrekkenje as byboat mar wy wolle hjir it konsept ek sjen litte."

Se hawwe der fertrouwen yn. Want de dei foar iepening fan de beurs krigen se al entûsjaste reaksjes. Boppedat wie der belangstelling út Monaco, seit De Boer: "Ja, we binne frege oft we it dêr ek sjen litte wolle. Se fine it konsept moai en nijsgjirrich dus dat biedt kânsen."