Liet wol nije generaasje muzikanten ferliede om mei te dwaan

Der sitte foar in grut part net-Fryske studinten op de popakademy. De measten fan har binne dwaande mei muzyk yn it Nederlânsk of it Ingelsk. "Ik denk dat iedereen hier nogal met zijn eigen ding bezig", seit studinte Karry Tichelaar bygelyks.

Ferjonging en fernijjing

De studinten jouwe oan dat se it wol in nijsgjirrich idee fine om wat yn it Frysk te meitsjen en op te stjoeren nei in sjongfestival. It soe ek in moaie opdracht foar ien har lessen wêze kinne, sizze se.

Ien fan de doelstellingen fan Liet is ferjonging en fernijing. En dat is neffens Liet-foarsitter Gerard van der Veer in proses fan lange tiid. By de lêste edysje wiene foar de tredde kear optredens te sjen fan jongere artysten dy't oan inoar keppele wiene. It binne saneamde crossovers, útfierd troch bygelyks singer-songwriter Ginge mei rapper Faske of Iris Kroes mei Wander Kars.