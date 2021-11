Kaden Fochtelerfean foar 30 miljoen euro opknapt

It ferdrûgjen fan it fean kin tsjinholden wurde en dêrmei ek it ôfgean fan in klimaatbom. Yn it fean is nammentlik in soad fan it 'klimaatgas' CO2 opslein en at it fean ferdrûget, dan komt dat frij.

Ferrot hout

It Fochtelerfean is hielendal ôfhinklik fan reinwetter en it fêsthâlden dêrfan. Oan te mei 2014 like it opdielen fan it gebiet yn ferskate parten mei kaden dêr omhinne dêr goed foar te soargjen. Dêrnei is stadich oan dúdlik wurden dat it hout yn de kaden folle earder is begûn te rotsjen as tocht trochdat it simmerdeis hieltiten drûger wurdt.

Dêrtroch binne de kaden op hûnderten plakken lek slein. It fean om it gebiet hinne is troch ferfeaning en lânbougebrûk fier fuort sakke wêrtroch it Fochtelderfean no as in drûch eilân dêr boppe sit.

Libjend fean

En dat betsjut dat it gebiet hieltiten fierder ferdrûget wêrtroch bygelyks de nêsten fan kraanfûgels tagonklik wurde foar rôfbisten en it fean ferdwynt. De maatregels dy't der no komme, moatte dat net allinnich keare, it moat der ek foar soargje dat it fean wer tanimt sadat der saneamd 'libjend fean' ûntstiet dat mei giet mei de wetterstannen yn it gebiet.