Oprop fan Fryske sikehuzen: hâld dy oan de coronaregels

De Fryske sikehuzen fernimme dat der hieltyd mear minsken binne dy't harren net oan de coronaregels hâlde. Se wolle gjin kapke oer noas en mûle dwaan of se komme mei tefolle minsken nei it sikehûs. As se dêrop oansprutsen wurde, wurde se lilk. It is ek wolris foarkommen dat der nei it personiel flibe waard. Soks kin echt net, seit Arno Huisman. Hy is teammanager en foarsitter ferpleechkundige advysried yn it MCL.

De meiwurkers sette harren fol yn foar goede soarch. Se ferwachtsje fan elkenien yn it sikehûs fatsoenlik omgongsfoarmen. Dêr heart dy oan de coronaregels hâlde ek by. Foar de ynstellingen jildt: altyd mûlenoaskapje op hawwe en mei ien persoan nei in ôfspraak op de polyklinyk komme. By ferkâldheid allinnich nei it sikehûs komme yn oerlis mei de dokter.