Gjin straf foar Suver Nuver en oprjochter Beintema; wol oertrêdzje se de wet

Tsjin Beintema wie trije moannen sel ûnder betingst en in wurkstraf fan 120 oeren easke. De stichting soe in boete betelje moatte fan in ton, wêrfan 60.000 euro ûnder betingst.

De 54-jierrige Beintema út Snits begûn syn stichting foar minsken dy't medisinale wytoalje net betelje kinne. De stichting hat dêr gjin fergunning foar. Hy stjoerde sels oan op in strafsaak. Beintema ferstjoerde de oalje mei de post nei de stipers. De plysje ûnderskepte de pakketsjes by de postsortearsintra. Doe gie it IM oer ta ferfolging.

Genêsmiddel sûnder fergunning

Troch op dizze ûnkontrolearre wize wytoalje te jaan, kin de stichting de kwaliteit derfan net waarboargje. "Dat staat op gespannen voet met het niveau van gezondheidseisen van de Geneesmiddelenwet", lies de rjochter foar. De stichting skriuwt yn brosjueres en har ynskriuwformulier foar stipers dat it middel 'medisinaal' is. Dat makket de oalje neffens de wet in genêsmiddel. En dy meie net sûnder fergunning jûn en ferhannnele wurden, seit de rjochtbank.

Maatskiplik-sosjale rol

De stipers ha baat by de oalje om't dy de pine ferlichtet. Medisinale kannabisoalje wurdt net fergoede. De stichting jout de oalje faak tsjin kostpriis. Foar dy maatskiplik-sosjale rol fan Suver Nuver slút de rjochtbank de eagen net. Dêrom krije de stichting en oprjochter Beintema gjin straf oplein.