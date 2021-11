Ljouwerter drugshannelers oppakt yn ynternasjonale drugssaak

Crypto-telefoans

Mei crypto-telefoans koenen de fertochten oerlizze oer it ferfier fan de drugs. In fjirde fertochte is in frou, dy't derfan fertocht wurdt dat sy de drugs ferfierde. De plysje tinkt ek dat de groep dwaande mei tariedingen foar de hannel yn kokaïne. Se wurde ek fertocht fan de hannel yn amfetamine-oalje. Dêrmei wurdt speed makke.

Fiifde fertochte

Troch it analysearjen fan de data mei de cryptochats kaam ek in gebou yn byld. Dêr makken de haadfertochten gebrûk fan by it hanneljen yn de drugs. Itgebou is fan in 59-jierrige man út Ljouwert. Dy is ek oanhâlden, mar ek wer frijlitten. Hy bliuwt wol fertochte yn de 'Shifter-saak'.