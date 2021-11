Hearrenfeanspiler Tibor Halilovic rint staazje as sportsjoernalist

"Ik wist net hoe't myn fuotbalkarriêrre rinne soe. Dit like my ek in moaie stap." Mar syn fuotbalkarriêrre ferrint goed. Yn Zagreb spile hy by de jongerein foar Dinamo Zagreb en foar it earste Lokomotiva Zagreb en fia Wisla Kraków yn Poalen kaam hy terjochte by HNK Rijeka yn Kroäsië.

Dêr waard hy troch Hearrenfean oppikt. By sc Hearrenfean is hy in fêste basispiler wurden. Troch in ûntbrekken fan Bochniewicz en Mulder is hy sels de oanfierder.

Goals yn de holle

Dit seizoen spilet Halilovic op de posysje fan nûmer tsien. "Ik fyn mysels mear in box-to-box-spiler, mar it giet net hiel min op dizze posysje." Hy skoarde dit seizoen trije goals. "Ik haw in bepaald oantal goals yn de holle, mar dat fertel ik net. Dat fertel ik dy oan de ein fan dit seizoen wol."