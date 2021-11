Baard bringt eigen boerdspul út: Ganzenbaard

It op 'ganzenbord' basearre spultsje is folslein taspitst op it eigen doarp, mei Baarder strjitnammen en Baarder aktiviteiten. Doe't aktiviteiten fanwegen corona fuortfoelen, woenen se wat oars betinke en dan gjin online pubkwis. "We wilden iets voor de familie organiseren en zo kwamen we op het bordspel", seit Erik Jutte fan de aktiviteitekommisje.

Op it boerd stiet ûnder oare it kafee. Elke famylje hat in spul krigen. De organisaasje hat noch wat eksimplaren lizzen, dy't foar 5 euro it stik te ferkrijen by de kommisje.