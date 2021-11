Fertochten oanhâlden foar fernielerij griente-automaten

De fertochten wurde heard. Fan de stellerij en fernielerij fan de automaten wiene fideobylden. Op dy kamerabylden is te sjen hoe't kriminelen mei it lytsjild útnaaie. De bylden binne fia social media faak dield.

De fernielerij wie by in ierdbeiautomaat yn Berltsum, in molketaap yn Aldebiltsyl en tomate-automaten yn Berltsum en Bitgum.