Sikehuzen driigje fol te reitsjen | 23.680 besmettingen lanlik

De earste Friezen krije tongersdei oer de post in útnûging foar in tredde coronafaksinaasje. Dat meldt de GGD Fryslân op de eigen webside. Lanlik is de faksinaasjekampanje foar de werhellingsprip al begûn. Yn Den Haag krige tongersdeitemoarn in 90-jierrige frou de earste 'tredde-coronaspuit'. Dy is bedoeld om de wjerstân tsjin it coronafirus te ferbetterjen. Nei ferrin fan tiid moat it coronafaksin opnij tatsjinne wurde, omdat de wurking dêrfan stadichoan ôfnimt.

Alllinnich op ôfspraak

It is net mooglik om sûnder ôfspraak in 'booster' te krijen op de faksinaasjelokaasjes. De ekstra spuit ('oppepfaksinaasje') moat minimaal in heal jier nei de lêste coronafaksinaasje jûn wurde. Foar minsken dy't corona hân hawwe, jildt in termyn fan minimaal in heal jier nei de datum dat se wer better wiene.